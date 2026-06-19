Эксперт: Артисты балета могут выйти на пенсию после 15−20 лет стажа

Артисты балета имеют право на досрочную пенсию при наличии творческого стажа от 15 до 20 лет. Об этом сообщила кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.
— Артисты балета имеют право на досрочный выход на пенсию, если стаж их творческой работы составляет 15 лет при исполнении ими сольных партий, либо 20 лет, если они сольные партии не исполняли, — сказала Медведникова.
Она также подчеркнула, что важно набрать не менее 30 пенсионных коэффициентов. При этом получить первую пенсионную выплату можно только спустя пять лет после достижения порогового стажа, передает ТАСС.
До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в нижней палате парламента обсуждается инициатива о снижении пенсионного возраста.
Глава Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина также объяснила, при каких условиях россияне получают право выйти на пенсию в досрочном порядке.