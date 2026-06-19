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ДНР последует примеру Подмосковья и Калининграда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Систему видеонаблюдения «Безопасный регион», которая действует в ряде российских субъектов, планируют внедрить и в ДНР.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Систему видеонаблюдения «Безопасный регион», которая действует в ряде российских субъектов, планируют внедрить и в ДНР.

Об этом рассказала гендиректор компании «АйСи Инвест» Екатерина Белоусова. «В Донбассе будут запущены большие комплексные проекты, такие, как “Безопасный регион”. В рамках него будут и безопасные дороги, и видеонаблюдение в самих городах», — отметила Белоусова.

В мае 2025 года решением Правительства региона создано государственное казенное учреждение «Безопасный регион». В его функции входит обеспечение деятельности центра обработки вызовов по номеру 112 и региональной системы оповещения населения.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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