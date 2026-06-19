ДНР последует примеру Подмосковья и Калининграда

Об этом рассказала гендиректор компании «АйСи Инвест» Екатерина Белоусова. «В Донбассе будут запущены большие комплексные проекты, такие, как “Безопасный регион”. В рамках него будут и безопасные дороги, и видеонаблюдение в самих городах», — отметила Белоусова.