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Стал известен средний размер пенсии россиян

РИА Новости: средний размер пенсии россиян составляет более 25,3 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил более 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 453 рублей.

Самая высокая пенсия граждан пришлась на Чукотский автономный округ — 42 264 рубля.