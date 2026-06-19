Команда из Актау завершила подготовку к международному сбору «Айбын-2026»

Юные представители Мангистауской области будут защищать честь региона на международном уровне после победы в областном этапе соревнований, передает DKNews.kz.
Подготовка проводилась в рамках работы по развитию военно-патриотического воспитания молодежи, повышению престижа Вооруженных сил Казахстана и популяризации военной службы среди подрастающего поколения.
Регион представят 15 участников.
Команда «Жас теңізшілер» стала победителем областного этапа и получила право представлять Мангистаускую область на международном сборе.
В ее состав вошли 15 воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» в возрасте от 14 до 17 лет:
10 юношей, 5 девушек.
Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах и побороться за высокие результаты среди сильнейших команд.
Подготовка проходила при участии военнослужащих.
Большую помощь в подготовке команды оказал личный состав десантно-штурмового батальона войсковой части 29011 Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.
Майор Досмырза Бақытжанұлы отметил: «Подготовка команды была организована на высоком уровне при активном участии личного состава десантно-штурмового батальона войсковой части 29011 Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан. Военнослужащие внесли значительный вклад в обучение и подготовку молодых патриотов к предстоящим соревнованиям».
По его словам, военнослужащие помогли участникам освоить необходимые навыки и качественно подготовиться к предстоящим испытаниям.
Какие дисциплины отрабатывали участники.
В ходе подготовки команда успешно выполнила нормативы и прошла тренировки по нескольким направлениям.
В программу вошли:
огневая подготовка, военный кросс, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, военизированная эстафета, конкурс «Смарт сарбаз», конкурс «Айбын жұлдызы», плавание, перетягивание каната, тактическая полевая игра.
Подготовка позволила участникам улучшить физическую форму, развить выносливость и укрепить командное взаимодействие.
Почему это важно.
Военно-патриотические сборы помогают молодежи развивать лидерские качества, чувство ответственности и дисциплину. Кроме того, такие мероприятия способствуют формированию патриотизма и повышают интерес молодых людей к службе в армии.
Руководство Военно-морских сил Казахстана выразило поддержку команде «Жас теңізшілер» и пожелало участникам уверенности в своих силах, успешного выступления и достойного представления региона на международной арене.
Отметим, что Международный военно-патриотический молодежный сбор «Айбын-2026» пройдет в Щучинске с 22 по 26 июня. В нем примут участие команды из Казахстана и зарубежных стран.