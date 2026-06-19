Иностранные туристы все чаще приезжают на Хайнань ради наблюдения за запусками ракет

Только в июне в Вэньчане запланировано шесть запусков. На побережье города в дни стартов собираются не только китайские любители космонавтики, но и туристы из России, Франции, Малайзии и других стран. К примеру, один из гидов, организующий поездки для российских туристов, сообщил, что его компания уже в четвертый раз привозит группы из России на Хайнань для наблюдения за запусками. По его словам, на фоне увеличения количества стартов спрос на такие туры продолжает расти.