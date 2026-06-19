Как вернуть деньги за авиаперелет, сорвавшийся из-за атаки беспилотников

Массированная атака украинских беспилотников на столицу привела к серьезным сбоям в авиаперевозках. Как сообщил Минтранс России, по состоянию на утро четверга, 18 июня, все аэропорты Москвы были закрыты на прилет и вылет пассажиров для обеспечения их безопасности. Задержаны или вовсе отменены десятки рейсов, и когда ситуация уладится, пока не известно. На что в таких обстоятельствах могут рассчитывать сами пассажиры, какие услуги им обязаны предоставить авиакомпании и как вернуть деньги за сорванный рейс, рассказывает «Парламентская газета» (18+).