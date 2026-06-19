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Как вернуть деньги за авиаперелет, сорвавшийся из-за атаки беспилотников

Эксперты объясняют: форс-мажор не является основанием для отказа пассажирам в компенсации.

Источник: AmurMedia

Массированная атака украинских беспилотников на столицу привела к серьезным сбоям в авиаперевозках. Как сообщил Минтранс России, по состоянию на утро четверга, 18 июня, все аэропорты Москвы были закрыты на прилет и вылет пассажиров для обеспечения их безопасности. Задержаны или вовсе отменены десятки рейсов, и когда ситуация уладится, пока не известно. На что в таких обстоятельствах могут рассчитывать сами пассажиры, какие услуги им обязаны предоставить авиакомпании и как вернуть деньги за сорванный рейс, рассказывает «Парламентская газета» (18+).

Вернуть можно, штрафовать нельзя.

По общим правилам возврат денег за авиабилеты регламентируется Воздушным кодексом — а именно статьей 108 «Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки». Сам по себе налет БПЛА в ней нигде не указан. Однако пункт 2 предусматривает, что пассажир имеет право отказаться от полета по независящим от него обстоятельствам, в число которых входит задержка отправления воздушного судна. В этом случае авиакомпания обязана вернуть деньги в полном объеме.

«Сравнительно недавно были внесены изменения в федеральное законодательство, которые наконец убрали неопределенность, связанную с тем, когда именно возникает право на возврат, — пояснил в разговоре с “Парламентской газетой” председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. — Теперь однозначно установлено, что требовать деньги, уплаченные за билеты, обратно пассажир может спустя полчаса после времени отправления самолета. То есть, если рейс задерживается на полчаса — можно смело обращаться за возвратом средств».

Другое дело, что налет беспилотников действительно является форс-мажором. Поэтому с авиакомпаний, за исключением стоимости билета, нельзя требовать возмещения никаких дополнительных убытков и нельзя накладывать на них штрафы и пени за просрочку отправления, которые по общему правилу, согласно статье 120 Воздушного кодекса, составляют сто рублей за каждый час.

Фиксация требований и обращение в суд.

Кроме того, даже при вынужденной задержке рейса пассажир имеет право на дополнительные услуги. Все они перечислены в Федеральных авиационных правилах, соблюдение которых обязательно для каждого перевозчика:

Спустя два часа задержки — обеспечение питьевой водой; Спустя четыре часа задержки — обеспечение горячим питанием и напитками; Спустя восемь часов — бесплатное размещение в гостинице; Предоставление комнат отдыха, а также комнат матери и ребенка.

Впрочем, никто не застрахован от ситуации, когда авиакомпания может попытаться сыграть на форс-мажорности причин задержки и попытаться уклониться от возврата денег.

«В этом случае необходимо зафиксировать свои требования — направить официальное письмо на бумаге или по электронной почте, оставить заявку в личном кабинете на сайте авиакомпании или записать звонок на горячую линию, — пояснил Алексей Койтов. — Дальше выждать десятидневный срок, в течение которого компания может вернуть деньги добровольно, и, если этого не случилось, обращаться в суд».

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