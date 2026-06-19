Волонтёров на День Молодёжи и форум Россия-Китай ищут в Хабаровске

Жители Хабаровского края смогут стать волонтерами крупных событий региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», набор добровольцев уже стартовал.
Ближайшее масштабное мероприятие пройдет 27 июня на краевой набережной у универсального краевого спортивного комплекса. В этот день состоится фестиваль «День молодежи — 2026» под главной темой «Мечта. Гордость. Единство». На площадке организуют несколько тематических зон: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой», а также проведут Всероссийскую акцию единства, в которой примут участие тысячи молодых людей по всей стране.
— Волонтеры станут частью команды, организующей это масштабное событие. Добровольцы будут задействованы в проведении «Ярмарки добра», выставки локальных брендов и навигации участников, а также в организации концертов, спектаклей, интерактивных игр, творческих мастер-классов и показе творческих номеров. В программе для волонтеров предусмотрены: обучение, брендированная форма, питание в дни работы, официальное благодарственное письмо, верифицированные часы на платформе Добро.рф, — рассказали в региональном комитете по делам молодежи.
Заявки от волонтеров ждут до 21 июня. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте деньмолодежи.рф.
Также открыли набор волонтеров на Российско-Китайский форум, который состоится с 4 по 6 сентября в Хабаровске. Но свою заявку волонтеры (старше 16 лет) должны успеть отправить до 1 июня.
— В обязанности добровольцев будут входить ориентирование участников на площадке, администрирование помещений, навигация и управление потоками посетителей, оказание помощи в поиске локаций, санитарных комнат, медицинских пунктов, торговых точек, информирование зрителей о правилах поведения на объекте, работа на информационных стойках, — объяснили в профильном ведомстве.
Напомним, Российско-китайский форум — одна из важнейших площадок для расширения экономического, технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества, стимулирования национального экспорта и создания новых точек роста для дальневосточных субъектов России и КНР, а также укрепление прямых контактов между предпринимателями и представителями органов власти двух стран — Российской Федерации и Китайской Народной Республики.