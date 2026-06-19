Волонтёров на День Молодёжи и форум Россия-Китай ищут в Хабаровске

Ближайшее масштабное мероприятие пройдет 27 июня на краевой набережной у универсального краевого спортивного комплекса. В этот день состоится фестиваль «День молодежи — 2026» под главной темой «Мечта. Гордость. Единство». На площадке организуют несколько тематических зон: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой», а также проведут Всероссийскую акцию единства, в которой примут участие тысячи молодых людей по всей стране.