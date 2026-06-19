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Волонтёров на День Молодёжи и форум Россия-Китай ищут в Хабаровске

Добровольцы могут стать участниками двух важных событий 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края смогут стать волонтерами крупных событий региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», набор добровольцев уже стартовал.

Ближайшее масштабное мероприятие пройдет 27 июня на краевой набережной у универсального краевого спортивного комплекса. В этот день состоится фестиваль «День молодежи — 2026» под главной темой «Мечта. Гордость. Единство». На площадке организуют несколько тематических зон: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой», а также проведут Всероссийскую акцию единства, в которой примут участие тысячи молодых людей по всей стране.

— Волонтеры станут частью команды, организующей это масштабное событие. Добровольцы будут задействованы в проведении «Ярмарки добра», выставки локальных брендов и навигации участников, а также в организации концертов, спектаклей, интерактивных игр, творческих мастер-классов и показе творческих номеров. В программе для волонтеров предусмотрены: обучение, брендированная форма, питание в дни работы, официальное благодарственное письмо, верифицированные часы на платформе Добро.рф, — рассказали в региональном комитете по делам молодежи.

Заявки от волонтеров ждут до 21 июня. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте деньмолодежи.рф.

Также открыли набор волонтеров на Российско-Китайский форум, который состоится с 4 по 6 сентября в Хабаровске. Но свою заявку волонтеры (старше 16 лет) должны успеть отправить до 1 июня.

— В обязанности добровольцев будут входить ориентирование участников на площадке, администрирование помещений, навигация и управление потоками посетителей, оказание помощи в поиске локаций, санитарных комнат, медицинских пунктов, торговых точек, информирование зрителей о правилах поведения на объекте, работа на информационных стойках, — объяснили в профильном ведомстве.

Напомним, Российско-китайский форум — одна из важнейших площадок для расширения экономического, технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества, стимулирования национального экспорта и создания новых точек роста для дальневосточных субъектов России и КНР, а также укрепление прямых контактов между предпринимателями и представителями органов власти двух стран — Российской Федерации и Китайской Народной Республики.