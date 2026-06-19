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Из Красноярска за две недели июня за границу вывезли 13 домашних животных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первой половине июня специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали в аэропорту Красноярск 130 международных рейсов. За этот период за пределы России были вывезены 13 домашних животных — 10 собак и 3 кошки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первой половине июня специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали в аэропорту Красноярск 130 международных рейсов. За этот период за пределы России были вывезены 13 домашних животных — 10 собак и 3 кошки.

Как сообщили в ведомстве, ветеринарный контроль прошли собаки пород мальтипу, бульмастиф, лабрадор-ретривер, вельш-корги-пемброк, цвергпинчер, схипперке, бивер-йоркширский терьер, тайский риджбек, йоркширский терьер, а также одна беспородная собака. Среди кошек были две русские голубые и одна беспородная. Вместе с владельцами животные отправились в Канаду, Таиланд, Италию, Монголию, Австрию, Абхазию и Сербию.

Кроме того, в регион ввезли крупную партию декоративных птиц — 600 попугаев из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан.

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