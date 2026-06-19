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В Канске мужчина получил штраф за обман с соцконтрактом на 350 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске суд признал 39-летнего местного жителя виновным в мошенничестве при получении социальной выплаты почти на 350 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске суд признал 39-летнего местного жителя виновным в мошенничестве при получении социальной выплаты почти на 350 тысяч рублей.

По данным полиции, мужчина оформил соцконтракт для индивидуальных предпринимателей и указал в документах ложные сведения о трудной жизненной ситуации. Также он скрыл дополнительный доход, который превышал размер самой господдержки.

Выплату он получил как адресную помощь малоимущим и одиноким гражданам, хотя законных оснований для этого не имел. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Махинацию в декабре прошлого года выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Канский». Уголовное дело расследовали по статье о мошенничестве при получении выплат.

Суд назначил жителю Канска штраф в 150 тысяч рублей. Причиненный ущерб он возместил.