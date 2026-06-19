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Панорамный падел-корт открылся в Красноярске

На площадке смогут играть все желающие.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на острове Отдыха открылся новый панорамный падел-корт. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. Объект расположен под открытым небом. Планируется, что он будет работать до конца октября, но это зависит от погоды.

На площадке планируется проводить соревнования, тренировки и мастер-классы.

В честь открытия на корте прошел «Кубок Красноярского колледжа олимпийского резерва по паделу». В нем поучаствовала 21 команда профессионалов и любителей.

— Падел в Красноярске развивается очень активно. Уверен, что новый корт станет местом притяжения любителей падела и площадкой для проведения ярких спортивных событий, — сказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.

На новой площадке смогут заниматься не только спортсмены, но и все желающие. Номер для записи: 8 (391) 222−6−506.