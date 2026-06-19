Панорамный падел-корт открылся в Красноярске

В Красноярске на острове Отдыха открылся новый панорамный падел-корт. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. Объект расположен под открытым небом. Планируется, что он будет работать до конца октября, но это зависит от погоды.
На площадке планируется проводить соревнования, тренировки и мастер-классы.
В честь открытия на корте прошел «Кубок Красноярского колледжа олимпийского резерва по паделу». В нем поучаствовала 21 команда профессионалов и любителей.
— Падел в Красноярске развивается очень активно. Уверен, что новый корт станет местом притяжения любителей падела и площадкой для проведения ярких спортивных событий, — сказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.
На новой площадке смогут заниматься не только спортсмены, но и все желающие. Номер для записи: 8 (391) 222−6−506.