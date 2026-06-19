Мошенники стали предлагать выпускникам «улучшить» баллы ЕГЭ за деньги

В «МТС Защитник» напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят с подобными предложениями, а манипуляции с результатами ЕГЭ строго запрещены. Все официальные результаты публикуются только на специализированных ресурсах, оспорить их можно через подачу апелляции, говорится в сообщении.