Мошенники стали предлагать выпускникам «улучшить» баллы ЕГЭ за деньги

Злоумышленники звонят выпускникам школ от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату, а в итоге исчезают с деньгами. Об этом в пятницу, 19 июня, рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
— В период сдачи государственных экзаменов школьники и их родители испытывают сильный стресс… Мошенники понимают это и активно пользуются возникшей ситуацией: они звонят от лица предметных комиссий и предлагают «улучшить» результаты экзаменов за дополнительную плату, — сообщили в сервисе.
Злоумышленники обещают гарантированно изменить итоги экзамена, убеждая жертву с помощью психологического давления. Если человек соглашается, ему присылают ссылку для предоплаты, после получения которой «помощники» исчезают, а результаты остаются прежними.
В «МТС Защитник» напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят с подобными предложениями, а манипуляции с результатами ЕГЭ строго запрещены. Все официальные результаты публикуются только на специализированных ресурсах, оспорить их можно через подачу апелляции, говорится в сообщении.
В период сдачи государственных экзаменов мошенники становятся особенно активными. Основной способ обмана школьников и их родителей — продажа готовых ответов на задания. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, как действуют мошенники и как от них защититься.