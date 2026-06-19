Волгоградцев освободят от пени за капремонт в обмен на платежи

Как пояснили в региональном комитете ЖКХ, в этом случае граждане освобождаются от уплаты пени. Если погасить все долги пока не представляется возможным, то можно заключить соглашение о рассрочке полной суммы задолженности, что также позволит списать пени. Такое соглашение большинство собственников могут заключить на срок до 6 месяцев, а льготники — до 12 месяцев.