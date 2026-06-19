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Писатель Лукьяненко оценил постановку Пермского ТЮЗа по его роману

Автора впечатлила работа всей театральной команды.

Постановку Пермского ТЮЗа «Рыцари сорока островов» оценил автор романа Сергей Лукьяненко. Об этом писатель рассказал в своих социальных сетях.

В Перми прошли премьерные показы спектакля «Рыцари сорока островов» по мотивам одноимённого романа Сергея Лукьяненко. Автор произведения посмотрел постановку и выразил своё мнение.

«Постановка понравилась. Все три премьерных дня пьеса собирала полные залы, люди аплодировали, в зале были и совсем взрослые, и дети. Спектакль яркий, эмоциональный, зал где-то смеялся, где-то переживал, где-то внимательно слушал», — написал Сергей Лукьяненко.

Также писатель отметил и сам город, и команду театра, и молодых актёров.

Напомним, корреспондент сайта perm.aif.ru побывал на пресс-конференции автора. Самые интересные ответы на вопросы собрали в материале.