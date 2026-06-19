Писатель Лукьяненко оценил постановку Пермского ТЮЗа по его роману

«Постановка понравилась. Все три премьерных дня пьеса собирала полные залы, люди аплодировали, в зале были и совсем взрослые, и дети. Спектакль яркий, эмоциональный, зал где-то смеялся, где-то переживал, где-то внимательно слушал», — написал Сергей Лукьяненко.