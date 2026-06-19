Температура воды на морских курортах РФ достигает 23 градусов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вода на морских курортах России продолжает постепенно прогреваться, максимальная температура наблюдается в Ейске — плюс 23 градуса. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В районе Калининграда, Алушты — 17 градусов, в Ялте и Феодосии — 18, в Евпатории и Туапсе — 20, в Анапе — 21, в Геленджике и Ейске — 23», — сказала Макарова.
Она уточнила, что если везде вода постепенно прогревается, то температура в Ейске понизилась на три градуса за последние несколько дней. Это может быть связано с неустойчивой погодой на юге европейской России.
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