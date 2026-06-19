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WSJ: Пентагон требует 80 млрд долларов для покрытия расходов на операцию в Иране

Пентагон озвучил сумму, необходимую для покрытия расходов на войну в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон потребовал от конгресса США выделения дополнительных 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, которые понесло ведомство из-за войны с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что по этому поводу с рядом конгрессменов уже переговорил замминистра обороны Стивен Файнберг.

В Пентагоне добавили, что если конгресс не примет новый нормативный акт по поводу военных расходов, то уже этим летом у американского оборонного ведомства будут заканчиваться деньги на операции.

Издание, к слову, напомнило, что бюджет Пентагона на этот год и без этих средств составляет почти один триллион долларов.

Накануне американский портал Iran War Cost Tracker подсчитал, что власти США потратили на войну с Ираном 146,3 миллиарда долларов.

При этом в мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил в палате представителей, что американские военные потратили на операцию против Ирана уже почти 29 миллиардов долларов.

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