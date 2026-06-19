SpaceX увидела угрозу для Starlink и Украины

Компания SpaceX выступила против инициативы Евросоюза по перераспределению спутникового спектра, заявив, что предлагаемые меры могут повлиять на работу спутниковых сервисов, включая систему Starlink, используемую на Украине. Об этом сообщили Financial Times и Bloomberg, ознакомившиеся с позицией компании.
Согласно публикациям, в SpaceX считают, что ограничения доступа к части радиочастот для американских и китайских операторов способны привести к техническим проблемам и ухудшению качества спутниковой связи. В компании также предупредили о риске возникновения помех для отдельных сервисов, включая системы экстренной связи.
Поводом для спора стала инициатива Еврокомиссии, представленная в мае. Документ предусматривает резервирование значительной части спектра, необходимого для прямого подключения смартфонов к спутникам, преимущественно для европейских операторов связи.
В SpaceX заявили, что подобный подход ставит во главу угла страну регистрации компании, а не технические и экономические параметры работы спутниковых сетей. По данным Financial Times, некоторые представители европейских структур выступают за меры, которые могут ограничить возможности платформы Starlink на европейском рынке.
Ситуация получила дополнительный резонанс после заявления главы Федеральной комиссии по связи США Брендана Карра. По информации FT, он предупредил о возможности ответных шагов со стороны Вашингтона в случае принятия европейских ограничений.
Окончательное решение по инициативе пока не принято. Как отмечает Financial Times, проект Еврокомиссии еще предстоит обсудить с государствами — членами ЕС и депутатами Европарламента. Источники издания утверждают, что SpaceX рассчитывает донести свои аргументы до участников обсуждения до завершения законодательного процесса.
Важным дискуссии остается стремление Евросоюза укрепить собственную спутниковую инфраструктуру и снизить зависимость от внешних поставщиков цифровых услуг. Именно вопрос баланса между поддержкой европейских операторов и сохранением конкурентного доступа к рынку стал одной из ключевых тем обсуждения инициативы по распределению спутникового спектра.
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