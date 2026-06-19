Оленеводы Таймыра смогут перейти на солнечные батареи и ветрогенераторы

Красноярский краевой парламент одобрил в первом чтении проект закона, который расширяет меры соцподдержки коренных малочисленных народов Севера. Документ позволяет кочевым семьям выбирать, каким образом они будут получать энергию на стойбище. До сих пор оленеводам предоставлялся за счет бюджета только керосин. Новый законопроект позволяет перейти на солнечные батареи и ветрогенераторы. При этом у кочующих семей остается право выбрать традиционное топливо. По словам руководителя агентства по развитию северных территорий Антона Нарчуганова, солнца и ветра в тундре достаточно, чтобы получать энергию с помощью соответствующих установок. Это решит проблемы доставки и хранения горючего.