Gastreet 2026: как это было

С 7 по 12 июня на Курорте Красная Поляна 960 прошел 11-й бизнес-кампус ресторанной индустрии Gastreet.
Gastreet 2026 объединил 3669 рестораторов, топ-менеджеров, экспертов и партнеров ресторанной индустрии.
В рамках деловой программы состоялось 100+ выступлений от 80+ спикеров из России, Китая, Таиланда, Турции, Испании и Венесуэлы, а также 19 панельных дискуссий — о маркетинге, работе с поставщиками, франшизах, рынке готовой еды, диверсификации бизнеса и других острых темах.
Программа началась в небе. Более 100 рестораторов прилетели на Gastreet спецрейсом на самолете национального авиаперевозчика компании «Аэрофлот» при поддержке премиального банковского обслуживания «СберПервый». На борту пассажиров вдохновляли своими историями лидеры отрасли: Левицкий, Пугачева, Тютенков, Реймер и Бескромный.
Кризис есть, но и есть и решения. Gastreet 2026 филигранно балансировал между признанием проблем и здоровым оптимизмом. Ведь худшее, что можно сделать в кризис — закрыться в своем пузыре и замереть. Гораздо эффективнее — общаться, делиться, слушать, спорить и искать варианты, где бы они ни скрывались — в оптимизации, новых принципах построения команд, внедрении ИИ, опыте других стран и индустрий.
— На самом деле вопросы бизнеса во все времена одни те же, а вот ответы на них на Gastreet мы каждый раз находим новые, релевантные ситуации. И, я уверен, через год будет так же, — отметил Дмитрий Левицкий, сооснователь Gastreet и соавтор деловой программы.
Партнерство с Фондом Росконгресс. Впервые в истории Gastreet стал площадкой для прямого диалога бизнеса и власти. В деловой программе приняли участие люди, которые непосредственно влияют на решения и инициативы, напрямую касающиеся ресторанной отрасли: Реваз Юсупов (заместитель гендиректора оператора маркировки «Честный Знак»), Владимир Мальцев (начальник управления оперативного контроля ФНС России), Татьяна Сизова (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве), Сергей Морозов (депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области).
Спикеры дня. Каждый вечер на главной сцене Gastreet объявляли тех, чьи выступления еще долго обсуждали в кулуарах. Звания удостоились Антон Дудин («Тануки»), который рассказал, каким должен быть маркетинг в турбулентное время, Дмитрий Бескромный (автор одноименного телеграм-канала) с темой «Жизнь после ChatGPT: 5 главных ИИнструментов в 2026», Михаил Левченко (LB Group), который детально разобрал хорошие и плохие решения, влияющие на юнит-экономику ресторана, и Анна Рязанская (экс-шеф-повар «Сад»), которая объяснила чем отличаются подходы к работе с командой и обучению в России и Италии.
Контакты — главный актив. На Gastreet всегда приезжают за контактами. Формат закрытого города рестораторов сам по себе создает для этого максимум возможностей, так как каждый первый встреченный тут (на лекциях, за завтраком, на вечеринке или даже на забеге) — коллега и потенциальный партнер. Но в 2026-м опций стало еще больше — например, ежедневные сессии быстрых бизнес-знакомств и возможность написать любому участнику бизнес-кампуса в мобильном приложении.
— Один правильный совет может сэкономить вам год. Одно знакомство может привести к разговору на миллионы. Один разговор может изменить направление бизнеса сильнее, чем десятки прочитанных книг, — подчеркнула Евгения Суфиянова, сооснователь Gastreet.
Инклюзия — новый стандарт отрасли. Впервые на Gastreet полноценную дискуссию посвятили инвестициям в доступную среду. Разобрали кейсы внедрения инклюзивных решений, их влияние на бизнес-показатели и подходы к сервису.
Gastreet на вкус. Фудкортом все, разумеется, не ограничилось. В рамках шефской площадки впервые запустили формат дегустационной зоны, где можно было понаблюдать за работой топ-шефов и оценить результат на вкус. Прошли сразу три гастрономических ужина: душевное колоритное «Застолье», благотворительный ужин в пользу подопечных фонда «Галчонок» Юлии Пересильд и народный — от «Аэрофлота» для спикеров и партнеров.
Горы — неизменны. Что будет через год, не знает, пожалуй, никто. Но то, что до 2030-го Gastreet будет проходить на Курорте Красная Поляна 960, это факт: соглашение о стратегическом сотрудничестве еще в 2025-м подписали генеральный директор MANTERA Group Вадим Трукшин и соотватель Gastreet Евгения Суфиянова.
— Только горы могут дать те эмоции, которые мы испытываем на Gastreet. Ни в Москве, ни в Питере ничего подобного представить не возможно. Поэтому через год мы вновь встретимся здесь, на уровне 960, — отметила Евгения Суфиянова.