Gastreet 2026: как это было

Контакты — главный актив. На Gastreet всегда приезжают за контактами. Формат закрытого города рестораторов сам по себе создает для этого максимум возможностей, так как каждый первый встреченный тут (на лекциях, за завтраком, на вечеринке или даже на забеге) — коллега и потенциальный партнер. Но в 2026-м опций стало еще больше — например, ежедневные сессии быстрых бизнес-знакомств и возможность написать любому участнику бизнес-кампуса в мобильном приложении.