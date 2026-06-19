Два детсада капиталят в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ремонт идет в детских садах № 60 в переулке Медицинском и № 282 на улице Устиновича. Работы стартовали еще три месяца назад, а завершить их планируется в декабре 2026 года. Общий объем финансирования превышает 245 млн рублей.
В детском саду № 60, здании 1960 года постройки, уже завершены демонтажные работы. Строители укрепили несущие конструкции, выполнили гидроизоляцию, устранили трещины и собрали кровлю. Сейчас ведется внутренняя отделка: выравнивание стен и потолков, монтаж перегородок, обновление входных групп и укладка напольных покрытий.
В детском саду № 282, построенном в 1989 году, залиты полы, начата замена окон на современные теплосберегающие конструкции. Параллельно проводится модернизация инженерных систем для приведения здания к современным требованиям безопасности.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и регионального проекта «Все лучшее детям».
В мэрии отмечают, что в 2026 году в Красноярске также планируется завершить капитальный ремонт четырех школ.