Два детсада капиталят в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ремонт идет в детских садах № 60 в переулке Медицинском и № 282 на улице Устиновича. Работы стартовали еще три месяца назад, а завершить их планируется в декабре 2026 года. Общий объем финансирования превышает 245 млн рублей.