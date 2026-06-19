Минприроды провело проверку информации о сбросах в реку Кумшак в Цимлянске

По сообщению пресс‑службы министерства природных ресурсов Ростовской области, 16 июня проведено выездное обследование реки Кумшак в Цимлянске.
Проверка инициирована на основании обращений граждан в социальных сетях, в которых сообщалось о сбросе сточных вод, о неудовлетворительной работе очистных сооружений канализации и о заморе рыбы.
По результатам обследования факт гибели водных биологических ресурсов не подтвердился.
Поскольку река Кумшак подлежит федеральному государственному экологическому надзору, полученные материалы направлены в Черноморско‑Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в Роспотребнадзор и в министерство жилищно‑коммунального хозяйства Ростовской области — для принятия необходимых мер и дальнейшего реагирования.