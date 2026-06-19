День Китая, фестиваль искусства или вечер Маяковского: чем заняться на выходных

Что такое Маяковник? Это не вечер декламации из школьной программы. Это не «посиделки со стишками». Маяковник — событие, когда группа творческих людей погружается в мир одного автора, изучает его тексты, ищет в них то, что отзывается сегодня, — и создаёт на основе этого большой живой перформанс.