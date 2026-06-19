День Китая, фестиваль искусства или вечер Маяковского: чем заняться на выходных

Рабочая неделя завершена — настало время для заслуженного отдыха, семейного тепла и восстановления сил. Если вы уже разобрались с домашними хлопотами, защитили дипломы и курсовые, а школьные уроки позади, — добро пожаловать в нашу афишу. ИА PrimaMedia, как обычно, подготовило для вас гид на Уикенд: рассказываем, чем заняться и куда сходить 20 и 21 июня.
Экскурсия по выставке «Приморье: подвиг на фронте и в тылу» (6+).
В преддверии Дня памяти и скорби Государственный архив Приморского края проведет экскурсию по выставке, посвященную жизни региона в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на то, что линия фронта находилась за тысячи километров, Приморье жило единым дыханием со всей страной, внося неоценимый вклад в общую Победу.
В программе мероприятия будут освещены следующие темы:
Начало пути: первые дни войны в Приморье. Как край встретил известие о нападении нацистской Германии и какими методами осуществлялся экстренный перевод жизни региона на военный лад. Трудовой подвиг: самоотверженность приморцев, работавших под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Факты о сборе средств на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов, а также о трудовых буднях в тылу. Герои земли Приморской: живые истории и документальные свидетельства о приморцах, сражавшихся на передовой.
Лекция основана на подлинных архивных материалах, позволяющих взглянуть на события 1941−1945 годов через призму региональной истории.
Традиционно после завершения лекции за чашкой чая гости смогут задать вопросы и поделиться историями семейных героев.
Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11, стр. 11).
Когда: 20 июня в 11.00.
Благотворительная выставка-раздача бездомных животных (0+).
20 июня на первом этаже возле центрального входа торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» состоится благотворительная выставка-раздача бездомных кошек и собак.
На выставке будут представлены животные разных возрастов — все они здоровы, социализированы и готовы к переезду в новый дом. Каждый из них мечтает обрести любящую семью и стать настоящим другом для своего человека.
Для передачи животного в семью необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора.
Обязательное условие — наличие переноски: животные отдаются только в переносках, что обеспечивает их безопасность и комфорт в холодное время года.
Где: Седанка Сити (ул. Полетаева, 6Д).
Когда: 20 июня в 11.00.
Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).
С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.
Где: набережная Спортивной гавани.
Когда: 20 июня в 12.00.
День Китая (0+).
Китайско-российские отношения сегодня переживают лучший период за всю историю, а гуманитарные обмены между двумя странами активно развиваются. Владивосток находится на переднем крае китайско-российского взаимодействия. Именно здесь дружба народов ощущается особенно тепло и искренне.
«День Китая» — это не просто праздник, а возможность для жителей города прикоснуться к многовековой культуре Поднебесной, узнать её ближе и стать частью большого культурного диалога.
Программа:
Большой концерт — песни и танцы в исполнении артистов Национального ансамбля Яньбяньского корейского автономного округа и творческих коллективов Владивостока. Мастер-классы по традиционной китайской культуре:
武术 — Ушу;
太极 — тайцзи;
剪纸 — искусство вырезания из бумаги;
书法 — каллиграфия;
绘画 — традиционная живопись гохуа;
扎染 — окрашивание ткани в технике тай-дай;
茶艺 — чайная церемония;
投壶 — старинная игра тоуху (метание стрел в вазу). Китайская кухня — дегустация блюд национальной кухни. Выставка китайских автомобилей. Игровая зона — возможность погрузиться в мир культового китайского блокбастера «Black Myth: Wukong», созданного по мотивам классического романа «Путешествие на Запад». Вэйци (го) — возможность сыграть партию в одну из древнейших интеллектуальных игр мира. Фотовыставка — Китай глазами фотографов. Книжная выставка — произведения китайских писателей на русском языке.
Где: центральная площадь.
Когда: 20 июня с 12.00 до 20.00.
Кинолекторий Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» (0+).
В субботу во Владивостоке пройдет бесплатный кинолекторий лучших документальных фильмов о природе России и Дальнего Востока.
Гостей ждут истории о редких животных России, людях, посвятивших жизнь их сохранению, и проблемах экологии Дальнего Востока.
Расписание показов:
13.00−13.40 — «Хищники. Большие и редкие» (0+).
13.40−14.05 — «Беды батюшки Амура» (0+).
14.05−14.32 — «Тигры женщин не трогают» (0+).
14.32−15.00 — «Тропой амурского тигра» (0+).
Для школьников с 13.00 до 15.00 будет работать площадка проекта «Экотропа» фестиваля «Золотая черепаха». Здесь можно:
зарегистрироваться в проекте; получить паспорт натуралиста; получить наклейки в паспорт натуралиста за посещение локаций-партнёров — Приморского океанариума, Ботанического сада-института и музея Арсеньева.
Где: Кинотеатр «Океан», 3 этаж (ул. Набережная, 3).
Когда: 20 июня с 13.00.
Проект «Бодрая суббота». Цикл лекций «Азбука искусства» (0+).
Приморская государственная картинная галерея проведет цикл лекций «Азбука искусства» под девизом «Единство народов России». Цикл лекций «Азбука искусства» проходит в рамках краевого проекта Министерства культуры и архивного дела Приморского края «Бодрая суббота».
Гостей ждут:
Художники с этническими мотивами. Традиции и самобытность народов России. Истории из жизни Галереи в её юбилейный год.
Каждая встреча включает:
Цифровые презентации произведений искусства. Творческие зоны. Чаепитие с выпечкой.
Где: Адмиральский сквер.
Когда: 20 июня с 14.00 до 15.30.
Маяковник: творческий вечер на стихи Владимира Маяковского (18+).
20 июня творческая группа FUN.Завода выезжает в библиотеку им. Чехова с легендарным «Маяковником», который уже успел прозвучать в рамках Фестиваля социального искусства.
Что такое Маяковник? Это не вечер декламации из школьной программы. Это не «посиделки со стишками». Маяковник — событие, когда группа творческих людей погружается в мир одного автора, изучает его тексты, ищет в них то, что отзывается сегодня, — и создаёт на основе этого большой живой перформанс.
Стихи, песни, рэп, театр, перформанс — всё в едином потоке. Классика в новом прочтении.
Где: Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48).
Когда: 20 июня в 17.00.
Концертная программа «Главная роль: музыка кино и театра» (6+).
Концертная программа «Главная роль: музыка кино и театра» во Владивостоке.
В программе: звучат песни из к/ф «Гусарская баллада», «Бриллиантовая рука», «Высота», «Зимний вечер в Гаграх», «Девчата», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Дайте жалобную книгу», «Это сильнее меня», спектаклей «Проснись и пой!», «Юнона и Авось».
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 20 июня в 18.00.
Стоимость: 600 рублей.
Продажа котят и щенков (0+).
На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 20 и 21 июня в 11.00.
Мастер-классы по пастели (16+).
Цикл мастер-классов по пастели в филиале Третьяковской галереи.
Вместе с художником Марией Фёдоровой научатся создавать цветочные композиции, натюрморты и пейзажи в необычной технике. Работать будут сухой пастелью: эта техника предполагает мягкость, бархатистость, тонкие градации оттенков.
Мария Фёдорова — профессиональный художник-пастелист, член Союза художников России, член Национального Союза пастелистов, преподаватель.
21 июня — напишут быстрые пейзажные этюды-состояния, чтобы научиться передавать тончайшие изменения природы в разное время суток.
У каждого получится нежная и мягкая пастель, которую можно забрать с собой.
Где: Третьяковская галерея (ул. Алеутская, 15).
Когда: 21 июня в 15.00.
Дальневосточный фестиваль исполнительского и декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» (0+).
Дальневосточный фестиваль исполнительского и декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» пройдет 21 июня на территории Спортивной набережной г. Владивостока.
Участники фестиваля — мастера декоративно-прикладного искусства Приморского края — в режиме реального времени в течение 6 часов будут создавать изделия своими руками, каждый в своей технике. Ежегодно мероприятие объединяет около 60 мастеров со всего Приморского края, а также гостей из других регионов.
Зрителям предоставится возможность увидеть настоящий перфоманс по созданию произведений декоративно-прикладного искусства. Зрители смогут познакомиться с авторскими и традиционными техниками, увидеть всё многообразие декоративно-прикладного творчества нашего края и субъектов Дальнего Востока.
На сцене в это же время для жителей и гостей г. Владивостока развернется концертная программа с участием творческих коллективов г. Владивостока и Приморского края.
Расписание фестиваля:
11.50 — церемония открытия фестиваля.
12.00−18.00 — изготовление работ участниками, концертная программа.
18.00−19.00 — подведение итогов, подсчёт голосов.
19.00 — торжественная церемония награждения участников.
Где: Набережная Спортивной гавани.
Когда: 21 июня с 12.00.