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День Китая, фестиваль искусства или вечер Маяковского: чем заняться на выходных

По традиции ИА PrimaMedia делится с вами подборкой мероприятий на предстоящий уикенд во Владивостоке.

Источник: PrimaMedia.ru

Рабочая неделя завершена — настало время для заслуженного отдыха, семейного тепла и восстановления сил. Если вы уже разобрались с домашними хлопотами, защитили дипломы и курсовые, а школьные уроки позади, — добро пожаловать в нашу афишу. ИА PrimaMedia, как обычно, подготовило для вас гид на Уикенд: рассказываем, чем заняться и куда сходить 20 и 21 июня.

Экскурсия по выставке «Приморье: подвиг на фронте и в тылу» (6+).

В преддверии Дня памяти и скорби Государственный архив Приморского края проведет экскурсию по выставке, посвященную жизни региона в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что линия фронта находилась за тысячи километров, Приморье жило единым дыханием со всей страной, внося неоценимый вклад в общую Победу.

В программе мероприятия будут освещены следующие темы:

Начало пути: первые дни войны в Приморье. Как край встретил известие о нападении нацистской Германии и какими методами осуществлялся экстренный перевод жизни региона на военный лад. Трудовой подвиг: самоотверженность приморцев, работавших под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Факты о сборе средств на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов, а также о трудовых буднях в тылу. Герои земли Приморской: живые истории и документальные свидетельства о приморцах, сражавшихся на передовой.

Лекция основана на подлинных архивных материалах, позволяющих взглянуть на события 1941−1945 годов через призму региональной истории.

Традиционно после завершения лекции за чашкой чая гости смогут задать вопросы и поделиться историями семейных героев.

Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11, стр. 11).

Когда: 20 июня в 11.00.

Благотворительная выставка-раздача бездомных животных (0+).

20 июня на первом этаже возле центрального входа торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» состоится благотворительная выставка-раздача бездомных кошек и собак.

На выставке будут представлены животные разных возрастов — все они здоровы, социализированы и готовы к переезду в новый дом. Каждый из них мечтает обрести любящую семью и стать настоящим другом для своего человека.

Для передачи животного в семью необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора.

Обязательное условие — наличие переноски: животные отдаются только в переносках, что обеспечивает их безопасность и комфорт в холодное время года.

Где: Седанка Сити (ул. Полетаева, 6Д).

Когда: 20 июня в 11.00.

Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+).

С 2 мая по 10 октября, каждую субботу, в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.

Материалы участникам мероприятия будут предоставлены бесплатно.

Где: набережная Спортивной гавани.

Когда: 20 июня в 12.00.

День Китая (0+).

Китайско-российские отношения сегодня переживают лучший период за всю историю, а гуманитарные обмены между двумя странами активно развиваются. Владивосток находится на переднем крае китайско-российского взаимодействия. Именно здесь дружба народов ощущается особенно тепло и искренне.

«День Китая» — это не просто праздник, а возможность для жителей города прикоснуться к многовековой культуре Поднебесной, узнать её ближе и стать частью большого культурного диалога.

Программа:

Большой концерт — песни и танцы в исполнении артистов Национального ансамбля Яньбяньского корейского автономного округа и творческих коллективов Владивостока. Мастер-классы по традиционной китайской культуре:

武术 — Ушу;

太极 — тайцзи;

剪纸 — искусство вырезания из бумаги;

书法 — каллиграфия;

绘画 — традиционная живопись гохуа;

扎染 — окрашивание ткани в технике тай-дай;

茶艺 — чайная церемония;

投壶 — старинная игра тоуху (метание стрел в вазу). Китайская кухня — дегустация блюд национальной кухни. Выставка китайских автомобилей. Игровая зона — возможность погрузиться в мир культового китайского блокбастера «Black Myth: Wukong», созданного по мотивам классического романа «Путешествие на Запад». Вэйци (го) — возможность сыграть партию в одну из древнейших интеллектуальных игр мира. Фотовыставка — Китай глазами фотографов. Книжная выставка — произведения китайских писателей на русском языке.

Где: центральная площадь.

Когда: 20 июня с 12.00 до 20.00.

Кинолекторий Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» (0+).

В субботу во Владивостоке пройдет бесплатный кинолекторий лучших документальных фильмов о природе России и Дальнего Востока.

Гостей ждут истории о редких животных России, людях, посвятивших жизнь их сохранению, и проблемах экологии Дальнего Востока.

Расписание показов:

13.00−13.40 — «Хищники. Большие и редкие» (0+).

13.40−14.05 — «Беды батюшки Амура» (0+).

14.05−14.32 — «Тигры женщин не трогают» (0+).

14.32−15.00 — «Тропой амурского тигра» (0+).

Для школьников с 13.00 до 15.00 будет работать площадка проекта «Экотропа» фестиваля «Золотая черепаха». Здесь можно:

зарегистрироваться в проекте; получить паспорт натуралиста; получить наклейки в паспорт натуралиста за посещение локаций-партнёров — Приморского океанариума, Ботанического сада-института и музея Арсеньева.

Где: Кинотеатр «Океан», 3 этаж (ул. Набережная, 3).

Когда: 20 июня с 13.00.

Проект «Бодрая суббота». Цикл лекций «Азбука искусства» (0+).

Приморская государственная картинная галерея проведет цикл лекций «Азбука искусства» под девизом «Единство народов России». Цикл лекций «Азбука искусства» проходит в рамках краевого проекта Министерства культуры и архивного дела Приморского края «Бодрая суббота».

Гостей ждут:

Художники с этническими мотивами. Традиции и самобытность народов России. Истории из жизни Галереи в её юбилейный год.

Каждая встреча включает:

Цифровые презентации произведений искусства. Творческие зоны. Чаепитие с выпечкой.

Где: Адмиральский сквер.

Когда: 20 июня с 14.00 до 15.30.

Маяковник: творческий вечер на стихи Владимира Маяковского (18+).

20 июня творческая группа FUN.Завода выезжает в библиотеку им. Чехова с легендарным «Маяковником», который уже успел прозвучать в рамках Фестиваля социального искусства.

Что такое Маяковник? Это не вечер декламации из школьной программы. Это не «посиделки со стишками». Маяковник — событие, когда группа творческих людей погружается в мир одного автора, изучает его тексты, ищет в них то, что отзывается сегодня, — и создаёт на основе этого большой живой перформанс.

Стихи, песни, рэп, театр, перформанс — всё в едином потоке. Классика в новом прочтении.

Где: Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48).

Когда: 20 июня в 17.00.

Концертная программа «Главная роль: музыка кино и театра» (6+).

Концертная программа «Главная роль: музыка кино и театра» во Владивостоке.

В программе: звучат песни из к/ф «Гусарская баллада», «Бриллиантовая рука», «Высота», «Зимний вечер в Гаграх», «Девчата», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Дайте жалобную книгу», «Это сильнее меня», спектаклей «Проснись и пой!», «Юнона и Авось».

Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).

Когда: 20 июня в 18.00.

Стоимость: 600 рублей.

Продажа котят и щенков (0+).

13—14 июня в ТДЦ «Море» на 4 этаже будет проводиться продажа самых красивых котят и щенков мелких пород.

На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.

Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).

Когда: 20 и 21 июня в 11.00.

Мастер-классы по пастели (16+).

Цикл мастер-классов по пастели в филиале Третьяковской галереи.

Вместе с художником Марией Фёдоровой научатся создавать цветочные композиции, натюрморты и пейзажи в необычной технике. Работать будут сухой пастелью: эта техника предполагает мягкость, бархатистость, тонкие градации оттенков.

Мария Фёдорова — профессиональный художник-пастелист, член Союза художников России, член Национального Союза пастелистов, преподаватель.

21 июня — напишут быстрые пейзажные этюды-состояния, чтобы научиться передавать тончайшие изменения природы в разное время суток.

У каждого получится нежная и мягкая пастель, которую можно забрать с собой.

Где: Третьяковская галерея (ул. Алеутская, 15).

Когда: 21 июня в 15.00.

Дальневосточный фестиваль исполнительского и декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» (0+).

Дальневосточный фестиваль исполнительского и декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» пройдет 21 июня на территории Спортивной набережной г. Владивостока.

Участники фестиваля — мастера декоративно-прикладного искусства Приморского края — в режиме реального времени в течение 6 часов будут создавать изделия своими руками, каждый в своей технике. Ежегодно мероприятие объединяет около 60 мастеров со всего Приморского края, а также гостей из других регионов.

Зрителям предоставится возможность увидеть настоящий перфоманс по созданию произведений декоративно-прикладного искусства. Зрители смогут познакомиться с авторскими и традиционными техниками, увидеть всё многообразие декоративно-прикладного творчества нашего края и субъектов Дальнего Востока.

На сцене в это же время для жителей и гостей г. Владивостока развернется концертная программа с участием творческих коллективов г. Владивостока и Приморского края.

Расписание фестиваля:

11.50 — церемония открытия фестиваля.

12.00−18.00 — изготовление работ участниками, концертная программа.

18.00−19.00 — подведение итогов, подсчёт голосов.

19.00 — торжественная церемония награждения участников.

Где: Набережная Спортивной гавани.

Когда: 21 июня с 12.00.