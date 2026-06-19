Огромного осьминога заметили дайверы у берегов Владивостока

В Японском море дайверы встретили одного из самых крупных осьминогов в мире. Гигант совершенно не испугался людей и позволил себя снять на камеру. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
Во время подводного погружения у побережья Владивостока удалось запечатлеть осьминога Дофлейна. Морской обитатель неспешно перебирал длинными щупальцами, прогуливаясь по морскому дну. На камеру он не обращал никакого внимания, что позволило подводным операторам снять его в естественной среде.
Эти осьминоги могут вырастать до нескольких десятков килограммов, а размах их щупалец достигает размеров небольшой комнаты. Встреча с таким гигантом — большая удача для дайверов. Осьминог Дофлейна считается одним из самых крупных представителей своего вида на планете. Видео уже разлетелось по сети, вызвав восторг у пользователей.