Огромного осьминога заметили дайверы у берегов Владивостока

Эти осьминоги могут вырастать до нескольких десятков килограммов, а размах их щупалец достигает размеров небольшой комнаты. Встреча с таким гигантом — большая удача для дайверов. Осьминог Дофлейна считается одним из самых крупных представителей своего вида на планете. Видео уже разлетелось по сети, вызвав восторг у пользователей.