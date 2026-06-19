Дым от лесных пожаров в Красноярском крае продолжает накрывать новые территории

Дым от крупных лесных пожаров в Красноярском крае достиг Новосибирска, накануне в городе зафиксировали ухудшение видимости. Об этом рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.
18 июня с середины дня жители Новосибирска стали массово сообщать в соцсетях о появлении серой дымки и едкого запаха гари. По данным синоптиков, пик задымления пришелся на обеденное время, после чего ситуация временно улучшилась благодаря усилению ветра.
«До города дошли шлейфы от лесных пожаров Красноярского края. Метеостанция фиксировала ухудшение видимости в дыме в обеденное время. Затем ситуация стала немного лучше из-за ветра, который приподнимает и развеивает мглу, но поскольку сохраняется северо-восточный поток, дым из очагов пожаров продолжает поступать к нам», — пояснила ТАСС Наталья Кичанова.
По ее словам, задымление носит цикличный характер. К ночи и к утру, когда ветер традиционно стихает, гарь может снова «подтянуться» к жилым кварталам. При этом приборы мониторинга фиксируют стандартные примеси (пыль, оксиды азота, аммиак), но не всегда могут количественно измерить специфические сверхмелкие частицы гари, создающие запах.
«Штормовых предупреждений мы не составляем, но фиксируем наличие запаха и взвешенных частиц в воздухе. В ближайшие двое-трое суток ветер станет более спокойным, и условия будут способствовать дальнейшему накоплению дыма на нашей территории», — добавила специалист.
Напомним, утром 18 июня дым от лесных пожаров в Красноярском крае добрался до Томска. А 17 июня во мглу погрузился Красноярск.
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