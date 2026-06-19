Дым от лесных пожаров в Красноярском крае продолжает накрывать новые территории

По ее словам, задымление носит цикличный характер. К ночи и к утру, когда ветер традиционно стихает, гарь может снова «подтянуться» к жилым кварталам. При этом приборы мониторинга фиксируют стандартные примеси (пыль, оксиды азота, аммиак), но не всегда могут количественно измерить специфические сверхмелкие частицы гари, создающие запах.