Ростов-на-Дону оказался в лидерах по числу некачественных продуктов

По данным годового доклада Роспотребнадзора, в 2025 году в Ростовской области проведено исследование 3 328 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по органолептическим и физико‑химическим показателям.
Выявлено 144 образца (4,3% от общего числа проб), не соответствующих установленным нормативам (ГОСТу, техническим условиям и стандартам организаций).
Распределение несоответствующих проб по территориям: Ростов‑на‑Дону — 40 проб, Шахты — 12 проб, Аксайский район — 11 проб.
Структура несоответствий по видам продукции: молоко и молочные продукты — 69 проб, рыба — 20 проб, птица, яйца и продукты их переработки — 10 проб, мясо — 6 проб.
Дополнительно по показателям фальсификации исследовано 626 проб, из которых 79 (12,6%) не соответствовали нормативам.
В рамках контроля за импортной продукцией проверено 133 пробы, из них только один образец рыбной продукции не отвечал установленным требованиям.