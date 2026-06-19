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Ростов-на-Дону оказался в лидерах по числу некачественных продуктов

Об этом говорится в годовом докладе Роспотребнадзора.

По данным годового доклада Роспотребнадзора, в 2025 году в Ростовской области проведено исследование 3 328 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов по органолептическим и физико‑химическим показателям.

Выявлено 144 образца (4,3% от общего числа проб), не соответствующих установленным нормативам (ГОСТу, техническим условиям и стандартам организаций).

Распределение несоответствующих проб по территориям: Ростов‑на‑Дону — 40 проб, Шахты — 12 проб, Аксайский район — 11 проб.

Структура несоответствий по видам продукции: молоко и молочные продукты — 69 проб, рыба — 20 проб, птица, яйца и продукты их переработки — 10 проб, мясо — 6 проб.

Дополнительно по показателям фальсификации исследовано 626 проб, из которых 79 (12,6%) не соответствовали нормативам.

В рамках контроля за импортной продукцией проверено 133 пробы, из них только один образец рыбной продукции не отвечал установленным требованиям.

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