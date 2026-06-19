Приговор по делу о гибели 18-летнего матроса огласили в Приморье

В ноябре 2022 года 18‑летний практикант был трудоустроен матросом без обучения и инструктажа на рыбодобывающее судно. Во время траловых работ натянутый канат оборвался, парень получил травму крабовой ловушкой и ударился головой при падении — это привело к смерти. Гендиректор и старший мастер добычи компании получили 2,5 и 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Капитана судна приговорили к 2 годам условно.