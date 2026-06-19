Живой свидетель XIX века: черепаха Джонатан отметила 194-летие

Гигантская черепаха Альдабра по имени Джонатан вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее из ныне живущих наземных животных — ей исполнилось 194 года. Джонатан родился в 1832 году. В 1882‑м его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, где он сейчас обитает на территории резиденции местного губернатора. Средняя продолжительность жизни представителей вида — около 150 лет, но Джонатан превзошел этот показатель. Несмотря на преклонный возраст, самец остается активным: полностью утратив зрение и обоняние, он по‑прежнему с аппетитом ест лакомства и проявляет интерес к самкам. Животное стало местной достопримечательностью: его любят жители и туристы, а еще Джонатан регулярно участвует в свадебных фотосессиях Источник: соцсети Книги рекордов Гиннесса gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/черепаха.mp4