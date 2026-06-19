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Тарифы ЖКХ проиндексируют в Хабаровском крае

Повышение цен на электричество, тепло и воду произойдет с 1 октября 2026 года. Максимальный рост для жителей края не превысит 9,8%. «Согласно постановлению правительства России, подписанному в конце 2025 года, установлены периоды для индексации тарифов ЖКХ. Нарушений не зафиксировано, рост цен проводится в соответствии с законом», — пояснила начальник отдела регулирования тарифов Ольга Толочко. За.

Повышение цен на электричество, тепло и воду произойдет с 1 октября 2026 года. Максимальный рост для жителей края не превысит 9,8%. «Согласно постановлению правительства России, подписанному в конце 2025 года, установлены периоды для индексации тарифов ЖКХ. Нарушений не зафиксировано, рост цен проводится в соответствии с законом», — пояснила начальник отдела регулирования тарифов Ольга Толочко. За ходом индексации будет следить Федеральная антимонопольная служба — в случае выявления нарушений необоснованные расходы исключат из тарифов.