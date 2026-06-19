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124 попугая прилетели в Хабаровск из Москвы

В грузовой терминал аэропорта Хабаровска прибыли необычные пассажиры. В специальных клетках доставили 124 пернатых — четырех какариков и 120 волнистых попугайчиков. Путь у птиц был долгим: до Москвы они добирались из Республики Адыгея через Краснодар, а уже оттуда отправились на Дальний Восток. Шумная партия благополучно долетела. В аэропорту пернатых встретили, осмотрели и отправили дальше. Как.

В грузовой терминал аэропорта Хабаровска прибыли необычные пассажиры. В специальных клетках доставили 124 пернатых — четырех какариков и 120 волнистых попугайчиков. Путь у птиц был долгим: до Москвы они добирались из Республики Адыгея через Краснодар, а уже оттуда отправились на Дальний Восток. Шумная партия благополучно долетела. В аэропорту пернатых встретили, осмотрели и отправили дальше. Как сообщили в Международном аэропорту Хабаровска, попугаи не задержались в краевой столице — их тур продолжился, и теперь они направляются в Еврейскую автономную область.