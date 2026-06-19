Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускница школы интерната для слепых и слабовидящих сдала ЕГЭ на 200 баллов

Дарья Василенко, выпускница петербургской школы интерната № 1 имени Грота для слепых и слабовидящих, продемонстрировала выдающийся результат на ЕГЭ, набрав 200 баллов по двум предметам — русскому языку и литературе. Дарья обучается в школе интернате имени Грота с первого класса. Помимо успехов в учебе, она увлекается плаванием и неоднократно побеждала в олимпиадах по русскому языку.

Дарья Василенко, выпускница петербургской школы интерната № 1 имени Грота для слепых и слабовидящих, продемонстрировала выдающийся результат на ЕГЭ, набрав 200 баллов по двум предметам — русскому языку и литературе. Дарья обучается в школе интернате имени Грота с первого класса. Помимо успехов в учебе, она увлекается плаванием и неоднократно побеждала в олимпиадах по русскому языку и литературе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Девушка мечтает стать журналисткой и поступить в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.