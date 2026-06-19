Прием документов в вузы Хабаровского края стартует 20 июня

С этой недели у выпускников начинается горячая пора — приемная кампания. В этом году абитуриентов ждут некоторые новшества. Например, появился «День тишины» — в день публикации приказов о зачислении нельзя будет отозвать или изменить согласие на поступление. Выпускники колледжей будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжают учиться по профилю. Если выбрали новую профессию — придется сдавать ЕГЭ на общих основаниях. Изменился и подход к целевым местам: теперь устанавливают не процент, а конкретное количество мест под конкретные программы и заказчиков. Подать документы можно тремя способами: онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», лично или по почте. Выбрать разрешено до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом. Основные сроки: прием заявлений — до 20−25 июля в зависимости от экзаменов, конкурсные списки появятся 27 июля, приказы о зачислении — 3 и 7 августа.