Более 180 млн рублей присвоил бывший гендиректор лесозаготовительной организации вместе с соучастниками в Хабаровском крае

В Хабаровске суд вынес приговор трем соучастникам за крупное мошенничество — общая сумма ущерба составила более 183 млн рублей. Один из них был гендиректором лесозаготовительной организации. Вместе с двумя знакомыми он создал преступную группу. В 2017—2020 годах фигуранты дела преобразовали общество в производственный кооператив, а затем исключили из него двух иностранных пайщиков. В итоге они получили все имущество и права на паевой фонд предприятия. Ущерб для иностранцев — 144 млн рублей. Позже, в 2019—2021 годах, тот же гендиректор обманом похитил у одного из иностранцев еще более 39 млн рублей. Подсудимые получили от 7 до 8,5 лет колонии общего режима. Каждому назначен штраф от 600 до 800 тыс. рублей. Также с виновных взыскали 144 млн рублей, а с одного из них дополнительно — еще 39 млн рублей.