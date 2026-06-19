Жителей Хабаровского края приглашают поучаствовать в конкурсе «Спорт — просто космос»

Минспорт России и Роскосмос запустили совместный конкурс. Его участники могут рассказать в соцсетях о своих тренировках и спортивных достижениях. Опубликовать свои истории можно с 15 июня по 12 июля. Идея проекта — показать, что для начала занятий спортом не обязательно ждать особого случая. Первую тренировку можно провести уже сегодня — дома, на ближайшей спортивной площадке или в зале. Самые активные участники получат возможность посетить тренировку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Присоединиться к конкурсу можно по ссылке. Благодаря госпрограмме «Спорт России» возможности для занятий физкультурой и спортом расширяются по все стране, в том числе и в Хабаровском крае. Развивается спортивная инфраструктура, появляются новые спортплощадки и форматы массовых спортивных мероприятий.