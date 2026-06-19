Пожилой хабаровчанин попал под суд за наезд на пешехода

Авария произошла 1 июля 2025 года. В тот день 85-летний житель Хабаровска, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Вингроад», двигался по Амурскому бульвару в сторону железнодорожного вокзала и сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. За это в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на два года. Кроме того, с осужденного взыскали более 2,2 млн рублей в пользу пострадавшей.