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Росгвардейцы помогли 10-летнему мальчику, сбитому иномаркой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии пришли на помощь 10-летнему ребенку, сбитому иномаркой на 35-м километре трассы Советская Гавань — Ванино. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Очевидцами стали прапорщик Марк Дубницкий и сержант Дарья Мадумарова. Они доставили пострадавшего в больницу. Благодаря их действиям врачи вовремя оказали помощь. Ребенок под наблюдением, угрозы жизни нет.

В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии пришли на помощь 10-летнему ребенку, сбитому иномаркой на 35-м километре трассы Советская Гавань — Ванино. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Очевидцами стали прапорщик Марк Дубницкий и сержант Дарья Мадумарова. Они доставили пострадавшего в больницу. Благодаря их действиям врачи вовремя оказали помощь. Ребенок под наблюдением, угрозы жизни нет.