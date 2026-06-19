Росгвардейцы помогли 10-летнему мальчику, сбитому иномаркой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии пришли на помощь 10-летнему ребенку, сбитому иномаркой на 35-м километре трассы Советская Гавань — Ванино. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Очевидцами стали прапорщик Марк Дубницкий и сержант Дарья Мадумарова. Они доставили пострадавшего в больницу. Благодаря их действиям врачи вовремя оказали помощь. Ребенок под наблюдением, угрозы жизни нет.