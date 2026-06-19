Сеть семейных МФЦ активно развивается в Хабаровском крае

Сейчас такие учреждения работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Ванино, а в этом году аналогичные объекты откроются в Амурске и поселке Хор района имени Лазо. Работают семейные МФЦ работают по одноименному нацпроекту. За все время их услугами успели воспользоваться свыше 7 тысяч жителей Хабаровского края. «Семейные МФЦ помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Здесь можно оформить меры социальной поддержки, узнать о положенных льготах, выплатах и пособиях, а главное — получить комплексную помощь в режиме одного окна, без необходимости ходить по разным инстанциям», — сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Также в семейных многофункциональных центрах жителям готовы оказать психологическую помощь. Например, туда могут обратиться супруги, которые столкнулись с кризисом в отношениях: есть возможность проработать с психологами проблемы, возникшие в семьях. Еще в семейных МФЦ проводятся патриотические, спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия для родителей и их детей.