Универсальный QR-код для оплаты появится в России

В магазинах и ресторанах вместо множества наклеек от разных банков введут один универсальный QR-код. Сейчас покупатели часто путаются на кассе, выбирая нужный стикер, а скоро достаточно будет просто навести камеру телефона на один код. Система сама предложит все доступные способы оплаты: СБП или карта. Покупатель сможет выбрать любой, а бонусы и кешбэк при этом сохранятся. «Главная цель — усилить конкуренцию. Предприниматели больше не будут привязаны к одному банку, а банки начнут бороться за клиентов качеством сервиса», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Нововведение вводится поэтапно, но первые изменения клиенты почувствуют уже с 1 сентября. Источник: РИА Новости.