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Жительница Хабаровского края избила дочь карабином от собачьего поводка

Жительница Солнечного района избила несовершеннолетнюю дочь карабином от шлейки выгула собак по спине, рукам и голове. Женщине назначили административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

Жительница Солнечного района избила несовершеннолетнюю дочь карабином от шлейки выгула собак по спине, рукам и голове. Женщине назначили административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.