Жительница Солнечного района избила несовершеннолетнюю дочь карабином от шлейки выгула собак по спине, рукам и голове. Женщине назначили административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.
Жительница Хабаровского края избила дочь карабином от собачьего поводка
Жительница Солнечного района избила несовершеннолетнюю дочь карабином от шлейки выгула собак по спине, рукам и голове. Женщине назначили административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.