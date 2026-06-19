На Дальнем Востоке появится первый в регионе химический кластер

В 2027 году в городе Свободном (Амурская область) откроют первый на Дальнем Востоке химический образовательный кластер программы «Профессионалитет» — проект реализуют при поддержке СИБУРа. Основа обучения — дуальная система «4+2»: 4 дня занятий в колледже, 2 дня оплачиваемой практики на объектах Амурского ГХК под руководством сотрудников предприятия. Ежегодно не менее 50 лучших выпускников кластера планируется трудоустраивать на предприятие. С 2026 по 2028 год Амурский технический колледж в Свободном ждет модернизация: обновят учебные классы, мастерские, общежитие и инфраструктуру. Работы проведут без остановки учебного процесса — в основном во время летних каникул. Сейчас по программам «Профессионалитета» в Приамурье обучаются 4,8 тысячи студентов по 21 специальности и 4 рабочим профессиям.