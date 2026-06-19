Запрет снят: в Хабаровском крае разрешили заправлять канистры на АЗС

С 18 июня 2026 года в Хабаровском крае сняли ограничения на заправку горюче‑смазочных материалов в дополнительные емкости. Об этом сообщило региональное министерство энергетики. Теперь водители вправе заливать топливо не только в штатный топливный бак автомобиля, но и в канистру — при условии, что ее объем не превышает 20 литров.