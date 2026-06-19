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Выпускник из Черногорска стал вторым мультибалльником в Хакасии

Выпускник из Черногорска Артём Гумаров написал на 100 баллов два экзамена.

Источник: Комсомольская правда

Выпускник из Хакасии стал вторым мультибалльником в регионе. Артём Гумаров сдал на 100 баллов профильную математику и химию. Парень обучался в классе инженерно-технологического профиля. Учителя рассказывают, что у него глубокие знания по всем предметам.

Помимо этих побед выпускник стал победителем муниципального этапа ВсОШ по химии и победителем отборочного этапа олимпиады «Гранит науки» Санкт-Петербургского горного университета имени Екатерины Великой.

На данный момент в соседней с Красноярским краем Хакасии два мультибалльника. Первым стал выпускник школы № 1 Абакана Дмитрий Ципляков. Он получил 100 баллов по русскому языку, а до этого показал высший результат на экзамене по истории.