Выпускник из Черногорска стал вторым мультибалльником в Хакасии

Выпускник из Хакасии стал вторым мультибалльником в регионе. Артём Гумаров сдал на 100 баллов профильную математику и химию. Парень обучался в классе инженерно-технологического профиля. Учителя рассказывают, что у него глубокие знания по всем предметам.
Помимо этих побед выпускник стал победителем муниципального этапа ВсОШ по химии и победителем отборочного этапа олимпиады «Гранит науки» Санкт-Петербургского горного университета имени Екатерины Великой.
На данный момент в соседней с Красноярским краем Хакасии два мультибалльника. Первым стал выпускник школы № 1 Абакана Дмитрий Ципляков. Он получил 100 баллов по русскому языку, а до этого показал высший результат на экзамене по истории.