В Иркутской области появились первые 200-балльники по итогам ЕГЭ

Его написали 4 июня почти 14 тысяч выпускников 11-х классов Приангарья. 141 из них выбрал форму государственного выпускного экзамена, остальные сдавали единый госэкзамен. По информации пресс-службы облправительства, в 2026 году 30 выпускников смогли достигнуть по этому предмету максимальные 100 баллов.
Это одиннадцатиклассники из Ангарска (3 участника), Иркутска (18 участников), Братска (3 участника), Усолья-Сибирского (2 участника), по одному — из Черемхово, Иркутского округа, Куйтунского района, Усть-Кута.
«Результаты экзамена по русскому языку наших выпускников достаточно стабильны в регионе в течение ряда лет. Радуют не только успехи стобалльников — это всегда особая история упорного труда и таланта, гордость самих детей, их родителей и педагогов. Еще порядка 1,5 тысячи одиннадцатиклассников получили высокие баллы за этот предмет — 80 и выше, и это говорит об их уровне владения русским языком и качественной подготовке обучающихся», — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Глава регионального ведомства особо отметил, что в Приангарье появились первые двухсотбалльники. Ирина Щербакова (лицей № 3 Иркутска) и Ульяна Трунова (лицей Усть-Кута) на 100 баллов сдали химию и русский язык.
По данным Рособрнадзора, всего в России таких успехов достигли 154 человека. Так, по итогам четырех экзаменов (химия, история, литература, русский язык) сегодня в копилке Иркутской области — 69 100-балльных результатов у 67 выпускников.
Не позднее 23 июня выпускники смогут узнать свои результаты второго обязательного экзамена — математики, которую они сдавали 8 июня.