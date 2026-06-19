В Иркутской области появились первые 200-балльники по итогам ЕГЭ

«Результаты экзамена по русскому языку наших выпускников достаточно стабильны в регионе в течение ряда лет. Радуют не только успехи стобалльников — это всегда особая история упорного труда и таланта, гордость самих детей, их родителей и педагогов. Еще порядка 1,5 тысячи одиннадцатиклассников получили высокие баллы за этот предмет — 80 и выше, и это говорит об их уровне владения русским языком и качественной подготовке обучающихся», — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.