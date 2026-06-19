Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Петагона откровенно отчитал НАТО и назвал альянс «бумажным тигром»

Bild: Хегсет обвинил НАТО в безответственности и потребовал реформ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Североатлантический альянс в безответственности и потребовал от блока реформ. Об этом сообщает Bild.

Американский министр обороны назвал НАТО «бумажным тигром и улицей в один конец». А потом начал обвинять союзников по военному альянсу.

«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — сказал Хегсет.

Накануне Питт Хегсет предупредил, что Соединенные Штаты Америки будут откровенно говорить с союзниками по Североатлантическому альянсу о необходимости нарастить оборонные расходы.

После этого он объявил о проведении обзора дислокации американских войск и военных баз в Европе. Хегсет уточнил, что анализ размещения сил продлится до шести месяцев, хотя возможно завершение и в более короткий срок.

Затем он покинул встречу министров обороны Североатлантического альянса до ее завершения и не стал дожидаться контактной группы по поставкам оружия киевскому режиму.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше