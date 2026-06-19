Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Североатлантический альянс в безответственности и потребовал от блока реформ. Об этом сообщает Bild.
Американский министр обороны назвал НАТО «бумажным тигром и улицей в один конец». А потом начал обвинять союзников по военному альянсу.
«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — сказал Хегсет.
Накануне Питт Хегсет предупредил, что Соединенные Штаты Америки будут откровенно говорить с союзниками по Североатлантическому альянсу о необходимости нарастить оборонные расходы.
После этого он объявил о проведении обзора дислокации американских войск и военных баз в Европе. Хегсет уточнил, что анализ размещения сил продлится до шести месяцев, хотя возможно завершение и в более короткий срок.
Затем он покинул встречу министров обороны Североатлантического альянса до ее завершения и не стал дожидаться контактной группы по поставкам оружия киевскому режиму.