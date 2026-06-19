В Хабаровский край вслед за иваси идут тунцы-гиганты

Гигантские тихоокеанские тунцы, которые в конце мая массово появились у берегов Владивостока, начали смещаться севернее — к Сахалину и водам Хабаровского края. Главная причина — миграция их кормовой базы, сардины иваси, отмечают эксперты.
В Приморье рыбаки за последние недели поймали десятки крупных тунцов, отдельные экземпляры весили около 200 килограммов. Для любительской рыбалки это почти морская битва: тихоокеанский голубой тунец может разгоняться до 70 километров в час, а максимальный зарегистрированный вес этой рыбы достигает 450 килограммов.
Учёные ТИНРО объясняют появление тунцов сразу несколькими факторами: прогревом поверхностных вод, ростом численности иваси и высокой численностью тунцеобразных рыб. С июня по август тунец идёт вслед за скоплениями иваси на север — вплоть до Татарского пролива, а осенью начинает обратную миграцию.
Для Хабаровского края это означает, что крупная рыба может чаще появляться в северной части маршрута миграции, особенно там, где держатся косяки иваси. На Сахалине интерес к тунцу уже стал практическим: в 2026 году там впервые установили официальную квоту на вылов тихоокеанского голубого тунца — 30 тонн.
За тунцами в приморские воды заходили и крупные акулы. В ТИНРО отмечали, что такие хищники закономерно следуют за косяками тунца, а больше всего шансов встретить их имеют рыбаки, которые сами идут за крупной добычей. Одну из акул, по сообщениям рыбаков, недавно видели совсем рядом с лодкой.
Когда косяки иваси и тунца уйдут севернее, активность акул у берегов Приморья тоже должна снизиться. Но учёные предупреждают: дальневосточные моря для акул не чужая акватория, поэтому рыбакам и отдыхающим всё равно стоит держать дистанцию, не подкармливать хищников и не приближаться к ним ради эффектных кадров.