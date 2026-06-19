В Хабаровский край вслед за иваси идут тунцы-гиганты

За тунцами в приморские воды заходили и крупные акулы. В ТИНРО отмечали, что такие хищники закономерно следуют за косяками тунца, а больше всего шансов встретить их имеют рыбаки, которые сами идут за крупной добычей. Одну из акул, по сообщениям рыбаков, недавно видели совсем рядом с лодкой.