Мексика обыграла Южную Корею со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе A: Мексика (6 очков в 2 матчах), Южная Корея (3;2), Чехия (1;2), ЮАР (1;2).
В составе сборной Мексики гол забил хавбек Луис Ромо, который воспользовался ошибкой голкипера соперника Ким Сын Гю.
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