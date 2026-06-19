Мексика обыграла Южную Корею со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Матч проходил на стадионе «Эстадио Акрон» в мексиканском Гвадалахаре. Два следующих матча в группе A пройдет 25 июня между сборными ЮАР и Южной Кореи, а также Чехии и Мексики. Игры начнутся в 4:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.