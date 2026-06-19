Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили над Чертковским и Миллеровским районами

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Чертковского и Миллеровского районов. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, но будет уточняться.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше