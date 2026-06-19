Вырос размер взносов на управление объектом кондоминиума в Алматы

Минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума в городе Алматы на 2026 год утвержден в размере 0,016 МРП, утвержденного на 2026 год, что составляет 70 тенге за один квадратный метр в месяц.
Решение вводится в действие с 28 июня.
Следует отметить, что в прошлом году минимальный размер расходов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума в городе Алматы был равен 40 тенге за 1 квадратный метр.
Мы сообщали, что в Алматы выросли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов.