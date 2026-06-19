Спорткомплекс «Спарта» в действии

Восстановлена кровля и полностью обновлён большой спортзал. «В нём будут проводить соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу республиканского масштаба», — рассказал вице-премьер ДНР Кирилл Макаров. Он отметил, что завершился только первый этап восстановления комплекса и что сейчас идет реконструкция ещё ряда спортивных объектов.