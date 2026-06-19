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Спорткомплекс «Спарта» в действии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После реконструкции в Донецке открыли спорткомплекс «Спарта», где не было капитального ремонта несколько десятков лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После реконструкции в Донецке открыли спорткомплекс «Спарта», где не было капитального ремонта несколько десятков лет.

Восстановлена кровля и полностью обновлён большой спортзал. «В нём будут проводить соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу республиканского масштаба», — рассказал вице-премьер ДНР Кирилл Макаров. Он отметил, что завершился только первый этап восстановления комплекса и что сейчас идет реконструкция ещё ряда спортивных объектов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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