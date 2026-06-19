И второе: на сегодняшний момент нейросети даже на когнитивно-мыслительном уровне допускают определенные ошибки. Они выдают среднестатистический ответ, он формально правильный, но для психического состояния он губителен. Например, человек, находящийся в бреду, считает, что его хотят отравить. И он спрашивает искусственный интеллект, каковы признаки, что тебя хотят отравить. Врач, если его спросят об этом, уже насторожится и начнет спрашивать, почему пациент интересуется. Искусственный интеллект ничего этого не делает, он просто дает ответ на вопрос. Он пишет, например, что у пищи изменился вкус, что на вас косо смотрят. Пациент в бреду думает: «Действительно, на меня косо смотрели и у меня изменился вкус пищи». А у него, например, еще и депрессия, и вкус пищи вообще пропал. И он понимает, что да, вот же они, эти признаки. Он спрашивает, что делать, если тебя пытаются отравить. Врач опять спрашивает, почему он интересуется. Искусственный интеллект сразу говорит: обращайтесь в полицию или избегайте общения с опасным человеком. И человек начинает следовать этому.