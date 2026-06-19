Масштабные учения волонтёров‑поисковиков прошли в Нижегородской области

В Нижегородской области прошли масштабные учения волонтёров‑поисковиков — 500 участников из разных стран в течение 40 часов оттачивали навыки в условиях, практически неотличимых от реальной спасательной операции. Об этом рассказал губернатор Нижегордской области Глеб Никитин.
Добровольцы продемонстрировали мастерство в оказании первой медицинской помощи, ориентировании на местности, составлении карт и выживании в суровых природных условиях. Все поставленные задачи были успешно выполнены, а стойкость и собранность поисковиков вновь оказались на высоте.
На церемонии закрытия удалось пообщаться с участниками: несмотря на языковой барьер и разный опыт, всех их объединяет одно — стремление помогать тем, кто оказался в беде. Слёт стал крупнейшим в России международным форумом волонтёров‑поисковиков, и Нижегородская область с гордостью выступила его площадкой.
Ранее сообщалось, что волонтеры два дня разыскивают уплывшего на плоту нижегородца.