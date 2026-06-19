Масштабные учения волонтёров‑поисковиков прошли в Нижегородской области

На церемонии закрытия удалось пообщаться с участниками: несмотря на языковой барьер и разный опыт, всех их объединяет одно — стремление помогать тем, кто оказался в беде. Слёт стал крупнейшим в России международным форумом волонтёров‑поисковиков, и Нижегородская область с гордостью выступила его площадкой.