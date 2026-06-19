Главные новости к утру 19 июня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти стран Европы хотят «подморозить» конфликт на Украине без устранения его первопричин.
В Новосибирске два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс не полетит в Швейцарию для участия в подписании соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
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Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше